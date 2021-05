Eesti ettevõte langes lunavararünnaku ohvriks: kurjategijad nõudsid kopsakat summat

«Sel aastal on RIA küberintsidentide käsitlemise osakonnale (CERT-EE) teatatud 15 edukast lunavararünnakust. See tähendab, et kurjategijad pääsesid ligi tavakasutaja või ettevõtte arvutisse, krüpteerisid sealsed andmed ning nõudsid nende taastamise eest tasu,» kommenteeris RIA analüüsi- ja ennetusosakonna juhtivanalüütik Lauri Tankler.