PM Nädal ⟩ Sorri, armas sõber… Pisike mitte-auto kütab kirgi

Kõigepealt – Ami ei ole auto. Ta on linnatranspordi lahendus, elektrimopeed. Talle on antud autot meenutav välimus. Kui temaga vanalinnas peatuda, siis inimesed ahhetavad vaimustusest. Astuvad ligi, kiikavad sisse, kõnetavad teda nagu iseäranis nunnut kutsikat. Naeratavad. Pildistavad. Filmivad. Ami on staar, keda Niguliste kirik võib vaid kadestada.