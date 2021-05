FOTOD ⟩ Volkswageni ID.4 seeria täienes sportliku nelikveolise GTX versiooniga

4,58 meetri pikkune ID.4 on ehitatud Volkswageni modulaarsele elektrisõiduki platvormile (MEB). Minimalistlikku interjööri on täiustatud kvaliteetsete viimistlusmaterjalide, puutetundlike juhtnuppude ning uusimate tehnoloogiatega.

Kõikidel ID.4 mudelitel on kaasas CCS laadimiskaabel kiireks alalisvooluga laadimiseks (DC). Tavalise alalisvoolu laadimisvõimsus 55 kWh aku puhul on 50 kW (võimalik suurendada 100kW-ni).

ID.4 GTX mudeli võimsus on 220 kW (299 hj) ning see on ainus nelikveoline mudel ID.4 seerias. 77 kWh aku võimaldab ühe laadimisega sõita kuni 480 km (WLTP). Mudel võimaldab maksimaalselt 125 kilovatist laadimist, tänu millele on võimalik 30 minutiga saada juurde umbes 300 km sõiduulatust.