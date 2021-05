Apple'i äpipoest avastati taas populaarne rakendus, mis kasutajatelt raha välja petab

Rakendusele on antud üle 15 000 hinnangu ja selle reiting on 4,5. Kui aga arvustuste sisse vaadata, siis on seal väga palju kiitvaid hinnanguid libakontodelt. Need kaaluvad üle päris inimeste jäetud kommentaarid, mis hoiatavad, et tegu on petuskeemiga. «Kui võtaksime arvesse ainult QR Code Reader & QR Scanner äpi päris arvustused, siis oleks selle reitinguks 1,5. Üks. Koma. Viis,» rääkis Eleftheriou.

Inimesed, kes on rakendust kasutanud, hoiatasid kommentaarides, et see võtab kasutaja pangakontolt kuni 35 eurot nädalas. «Kuigi Apple väidab, et iga päev jälgivad nende moderaatorid äpipoe sisu, siis on see olnud üks enim teenivaid petuskeeme alates 2018. aastast ja ajanud kokku miljoneid dollareid ja seda on alla laaditud üle seitsme miljoni korra,» sõnas Eleftheriou.