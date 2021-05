FOTO ⟩ Hubble pildistas 3,5 miljardi valgusaasta kaugusel asuvat galaktikaparve

Kella tähtkujus asuv ACO S 295 on Hubble'i fotol keskel nähtav galaktikaparv, mis torkab kõige rohkem esile. ACO S 295 ümber on näha veel paljusid galaktikaid ja tähti.

Galaktikaparve suur mass on tekitanud gravitatsiooniläätse ehk see kallutab oma gravitatsiooniga kaugematest galaktikatest tuleva valguse suunda. Gravitatsioonilääts on NASA sõnul nagu loodulik luup, mis aitab kaugemaid galaktikaid uurida.