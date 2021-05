Musk: uus Tesla Roadster kiirendab nullist sajani 1,1 sekundiga

Musk säutsus sellele teemal möödunud nädalal vastusena ühe inimese küsimusele, kas Tesla Roadster suudab tõesti nii kiirelt nullist sajani jõuda. Musk kinnitas, et see kiirendab nullist sajani 1,1 sekundiga ja tema sõnul kasutatakse kosmoseettevõtte SpaceXi abi.

Muski väitel on võimalik tulevikus Roadsterile lisada «SpaceXi raketi tõukuri pakett». «See on ohutu, aga väga intensiivne. Ilmselt pole see mõistlik inimestele, kellel on terviseprobleemid,» sõnas Musk ja võrdles seda lõbustuspargi Ameerika mägedega.

Kui Tesla tõesti kavatseb raketi tõukuri lisada Roadster 2-le, siis võib see seadusandluse poole pealt probleeme tuua. Veebiportaal Popular Mechanics tõi välja, et praegu puuduvad regulatsioonid, mis hõlmaksid raketi tõukureid autodel.

Musk on tõukurite kasutamisest ka varem rääkinud. 2019. aastal küsis üks kasutaja Twitteris, kas need väited on mõeldud naljana. Ettevõtja vastas, et mõtleb seda tõsiselt. Ta möönis toona, et seadused võivad saada takistuseks.