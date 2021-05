Loimurid on mikroskoopilised loomad, kes on oma visaduse poolest tuntud – nad suudavad üle elada ka tingimused, mis on teistele eluvormidele surmavad. Karmi keskkonda sattudes kuivavad nad kokku ning tõmbuvad kerasse. See strateegia võimaldab neil elus püsida kuni nad elusõbralikematesse tingimustesse satuvad – nad suudavad üle elada isegi keemis- ja külmumistemperatuurid, intensiivse kiirguse ning isegi purustava rõhu, millesarnast võib kohata näiteks merepõhjas ja kosmoses.