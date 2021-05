Niisiis, kaks linnadžiipi, üks on pärit Baierimaalt ja teine Böömimaalt. Mõlemad on täiselektrilised ja veoskeemilt tagaveolised. Hinnavahe on aga selline, et BMW iX3 Charged baashinna sisse (70 300 eurot) mahub kaks baashinnaga Škoda Enyaq iV-d (34 990 eurot).