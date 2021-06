See, kuidas ained ja materjalid käituvad, sõltub lugematute aatomite omavahelisest koostoimest. Teatud mõttes on tegemist on justkui hiiglasliku grupivestlusega, milles aatomid omavahel pidevalt kvantinfot vahetavad. Nüüd on Delfti tehnikaülikooli teadlased koos partneritega tabanud kahe aatomi omavahelise «vestluse».