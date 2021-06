Huawei on Matebooki puhul inspiratsiooni saanud selgelt Apple'i Macbookidest. Ka Matebook X hinnasilt sarnaneb sellele, mida võib mõne Macbooki kõrval näha, sest sarnaste näitajatega HP-d, Lenovod, Asused ja Acerid on odavamad. Matebook X maksab Eestis umbes 1500 eurot ehk üks keskmine palk. Kas aga Huawei arvuti on seda tõesti väärt?