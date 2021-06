Kuidas taltsutada tehnoloogialohet?

Jutt on Facebooki ja Austraalia valitsuse vahelisest vastasseisust. Tehnikahiid takistas siis 17 miljonile austraallasele ligipääsu oma teenustele. See oli vastuseks kavandatavale seadusele, mis sundinuks Facebooki uudislugude vahendamise eest maksma. Mõlemad pooled süüdistasid teineteist kodanike pantvangi võtmises ning ähvardasid teineteist sanktsioonidega. Arvamusi selle kohta, mis on õige ja mis vale, on mitmeid, kuid antud kähmlus on ilmselt vaid eelmäng paljudele tulevastele konfliktidele.