Jeff Bezos kavatseb järgmine kuu lennata kosmosesse

«Juba viiendast eluaastast alates olen unistanud kosmosesse reisimisest. 20. juulil võtan selle teekonna ette koos vennaga,» ütles Jeff Bezos Instagrami postituses. «Sa näed maakera kosmosest ja see muudab sind. See muudab sinu suhteid selle planeedi ja inimkonnaga. See on üks Maa,» lisas Bezos. «Ma tahan sellele lennule minna, sest see on asi, mida ma olen kogu oma elu tahtnud teha. See on seiklus. See on minu jaoks suur asi.»