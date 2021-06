Johannes Keplerit tuntakse peamiselt Kepleri planetaarliikumise seaduste järgi. Kuid 17. sajandi astronoomile meeldis jälgida ka komeete. Ühel päeval märkas ta, et nende sabad osutasid alati päikesest eemale, ükskõik millises suunas need ka ei liikunud. Keplerile tundus, et see võib tähendada vaid üht: päike puhub komeedisabadele tuult.