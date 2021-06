GALERII ⟩ Opel Grandland läbis põhjaliku uuenduskuuri

Linnamaastur tuli 2017. aastal müügile Grandland X-i nime all ja ilukuuriga viiakse see vastavusse ettevõtte ülejäänud mudelivalikuga. Sarnaselt väiksema Mokka crossoveriga on Opel samuti uue Grandlandi nime lõpust X-i välja jätnud, vahendab Saksa autoajakiri Auto Motor und Sport.

Grandlandi stiil on ümber kujundatud Opeli uue Vizor-võrega, mille on juba kasutusele võtnud Corsa ja Mokka ning mida näeb ka äsja esitletud järgmise põlvkonna Astral. Autot pakutakse Opeli Intellilux esituledega, mida kasutab Insignia ja mis koosnevad 84 LED-ist igas esitules.

Grandlandi ülejäänud väliskuju on samuti ümber kujundatud ning on saanud uued külgpaneelid ja kaitserauad. Mudelit hakatakse pakkuma ka kahetoonilise värviga ja kontrastse katusega. Ka sisemus on põhjalikult ümber töötatud. Armatuurlaud on ehitatud Opeli kahe ekraaniga Pure Panel kokpiti ümber, mis sisaldab 10-tollist puutetundlikku ekraani.

Opel ei ole veel täpsustanud, milline on uuendatud Grandlandi täielik jõuallikate valik, kuid tõenäoliselt jääb see tänasega võrreldes muutumatuks. Ettevõte pakub jätkuvalt pistikhübriidi, millel on 296-hobujõuline nelikveoline jõuallikas ning mis suudab sõita kuni 57 kilomeetrit ainult elektri jõul.

Opel tõi esile ka mitmeid uusi tehnoloogilisi funktsioone, mida hakatakse pakkuma. Uus Night Vision tehnoloogia, mis kasutab infrapunakaameraid jalakäijate ja loomade esiletõstmiseks digitaalsel ekraanil, on esmakordselt Opelil saadaval. Pakutakse ka kohanduvat püsikiiruse hoidjat, aktiivset sõiduraja hoidmist, 360-kraadist panoraamkaamerat ja parkimisassistenti.