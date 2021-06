GALERII ⟩ Avalikustati uue välimusega Toyota Land Cruiser 300

Uuest Land Cruiserist saab Toyota linnamaasturite uus lipulaev, mis on esialgu sellest suvest saadaval Venemaal ja Lähis-Ida riikides. Kas auto hakatakse tulevikus ka Eestis müüma on veel vara öelda.

Kliendid saavad valida kahe uhiuue V6-turbomootori vahel: 3,5-liitrise bensiinimootori ja 3,3-liitrise diiselmootori vahel, mis tootja sõnul pakuvad «klassi juhtivat jõudlust ja sõiduomadusi, mis on paremad kui tavalise V8 mootori omad», vahendab Autocar.

Saadaval on ka kümnekäiguline automaatkäigukast, mis Toyota sõnul vähendab eelmise põlvkonna mudeliga võrreldes 10% võrra kütusekulu ja CO2-heitmeid.

Autole on paigaldatud uus elektrooniline «kinetiline dünaamiline» vedrustus, mis on ühendatud mitme maastiku valikusüsteemiga, ning mõned täiendavad abisüsteemid, sealhulgas kokkupõrke-eelne tuvastussüsteem ja uus seisupiduri tugipidur.

See on esimene Land Cruiseri mudel, mis kasutab uut Toyota New Global Architecture (TNGA) platvormi. Jaapani ettevõtte sõnul parandab platvorm nii maanteel kui ka maastikul jõudlust, pakkudes «uusi eeliseid kere jäikuse, tugevuse ja dünaamilise tasakaalu osas».