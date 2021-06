Robotid on meestega solidaarsemad – sugudevaheline palgalõhe kasvab

Cevat Giray Aksoy Londoni King’s College’ist on koos kolleegidega Euroopa Liidu statistikaameti andmete põhjal analüüsinud automatiseerimise mõjusid 20 Euroopa riigis. Uuringust selgus, et robotite arv 10 000 töötaja kohta on ajaperioodil 2006-2014 tõusnud keskmiselt 47%. Robottöötajate kümneprotsendiline tõus viis keskmiselt 1,8% tõusuni sugudevahelises palgalõhes.