Tehnika lühiuudised

Elevant imeb londiga võimsaima tornaado kiirusel

Georgia Tehnoloogiainstituudi teadlased raporteerivad 2. juunil väljaandes Journal of the Royal Society Interface, et on välja arvutanud Aafrika elevandi londi mahu ja imemiskiiruse. Nimelt suudavad elevandid vett imeda samaväärselt õhuvoolukiirusega 150 meetrit sekundis. See on umbes 30 korda kiirem kui inimese aevastus – aevastades hingame õhku välja kiirusega 4,5 meetrit sekundis. Meeskond hindas ka elevandi londi võimsust, võrreldes seda sarnase suurusega surnud elevandi londiga. Mõõtmised näitasid, et elevant suutis londiga sisse imeda palju rohkem vett, kui on lõdvestunud londi hinnanguline maht. Ultrahelipildi abil leidsid teadlased, et ninasõõrmeid 30 protsendi võrra laiendades võib elevant suurendada oma ninaõõnsuse mahtu 64 protsendi võrra. New Scientist