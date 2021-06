GALERII ⟩ See on uus ruumikas ja stiilne universaal Peugeot 308 SW

Universiaal on visuaalselt lähedane luukpära versiooniga, kuid erineb nii oma sõsarautost kui ka eelkäijast tänu erilisele tagaosa disainile, mille eesmärk on «juhtida pilku suurema kere poolt pakutavale lisaruumile», vahendab Autocar.

308 SW teljevahe on võrreldes luukpäraga pikenenud 55 mm võrra 2732 mm-ni, mis tähendab, et tagaistujatel on 129 mm rohkem jalaruumi, samas kui tagumine üleulatuv osa on 210 mm võrra pikem kui luukpäral, suurendades maksimaalset pagasiruumi 412 liitrilt 608 liitrile.

308 SW on saadaval 1,2-liitrise bensiini- või 1,5-liitrise diiselmootoriga (mõlemal on 128 hobujõudu). Valikus on ka kaks pistikhübriidi, millel on kas 178 või 222 hobujõudu ning mille väidetav elektriline sõiduulatus on 12,4 kWh aku abil kuni 60 kilomeetrit.