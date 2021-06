GALERII ⟩ Ferrari esitles uut 320 000 dollarit maksvat hübriidsportautot

296 GTB on Ferrari kolmas hübriid, mis läheb seeriatootmisse, arvestamata piiratud tiraažiga sõidukid. See järgneb 2019. aasta SF 90 Stradale'le ja selle eelmisel aastal ilmunud kabriolettversioonile SF90 Spider, vahendab Reuters.

Ferrari 296 GTB. FOTO: FERRARI PRESS OFFICE

Ferrari turundus- ja kaubandusjuht Enrico Galliera ütles, et 296 GTB on loonud uue turusegmendi.

«Kui SF 90 oli loodud selleks, et saavutada jõudluse tipptase, siis see on loodud kõrgtasemel sõidunaudingu jaoks,» ütles ta veebiettekandes. «Me loodame, et see aitab meil meelitada ka kliente, kes praegu Ferrariga ei sõida.»

Kahekohaline auto maksab 269 000 eurot, ulatudes 302 000 euroni võimsama «Assetto Fiorano» mudeli puhul. Selle tippkiirus saab olema üle 330 km tunnis.

296 GTB on varustatud 6-silindrilise (V6) turbomootoriga, mis on esmakordselt Ferrari märgi all sõitval maanteesõidukil, kuigi selliste mootorite juured ulatuvad tagasi 1950ndate aastate Ferrari võidusõiduautodesse.

Ferrari maanteeautode jõuallikaks on tavaliselt V8 või võimsamad. kuid ka saastavamad, V12 mootorid. Siiski suudab V6-mootor koos 122 kilovattise elektrimootoriga toota 830 hobujõudu.

Nagu SF90 Stradale, suudab see 25 km ulatuses sõita vaikselt ainult elektriga. Esimesed tarnimised on plaanis 2022. aasta esimeses kvartalis, alustades Euroopast.

296 GTB on kolmas kolmest autost, mida Ferrari on selleks aastaks lubanud. Nende esimene linnamaastur, mille nimi on Purosangue (Täisvereline), on müüki tulemas järgmisel aastal.

Itaalia ettevõte, mis on maailmas tuntud oma uhke hobusega logo ja punaste võidusõiduautode poolest, on lubanud oma esimest täiselektrilist mudelit 2025. aastaks.

«See on protsess, mis sai alguse paar aastat tagasi,» ütles Galliera. «Me töötame, et tulla toime regulatsiooniga ja heitkoguste vähendamisega.»