EDETABEL ⟩ 2021. aasta 10 enim müüdud autot Euroopas

Mais kasvas uute autode registreerimine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 73%, selgub Jato Analyticsi viimastest andmetest Autocari vahendusel.

Nõudlus on endiselt kaugel pandeemia-eelsest tasemest. Kuu aja jooksul 26 Euroopa turul registreeritud 1 073 987 sõidukit on 25% võrra vähem kui 2019. aasta mais.

Jato ütles: "Andmed on julgustavad, kuid turg taastub aeglasemalt, kui paljud lootsid. Majanduslik ebakindlus ja tarbijate vähene usaldus piiravad kasvu ajal, mil tööstus on samuti eemaldumas traditsioonilistest jõuallikatest ja kohanemas rangete CO2-heitkoguste eeskirjadega."

Elektrisõidukite osakaal oli mais rekordiline, moodustades 16% turust, võrreldes 11%-ga 2021. aasta aprillis. Nõudlus puhtalt elektriliste mudelite järele kasvas 261% 83 700 sõidukini ja pistikhübriidide registreerimised kasvasid 299% 87 700 sõidukini. Maasturite turuosa hüppas 2020. aasta mai 40,2%-lt 44,6%-le eelmisel kuul, võrreldes 2018. aasta maiga, mil maasturid moodustasid 34% turust.

Turgu on elavdanud ka suur nõudlus konkreetsete mudelite, näiteks Renault Clio, Fiat 500 ja Volkswagen Golfi järele, mis on Euroopa enim müüdud auto. Tesla Model 3 oli täiselektriautode edetabelis esikohal ja Ford Kuga oli kõige populaarsem pistikhübriid.

Siin on Euroopa enimmüüdud autod 2021. aasta mais:

1. Volkswagen Golf 23 106, +75%

Viimase põlvkonna Volkswagen Golf jõudis Euroopasse 2020. aasta suvel. See on alati olnud üks piirkonna enimmüüdud autosid, seega ei ole üllatav, et see on taas nimekirja tipus, võttes esikoha tagasi Peugeot 2008-lt. Uued variandid, sealhulgas GTI Clubsport ja R, peaksid aitama mudelil kindlustada oma tugevat positsiooni tulevastel kuudel.

Volkswagen Golf. FOTO: Sebastian Geisler via www.imago-images.de

2. Renault Clio 19 553, +167%

Clio on konkurentsitihedal väikeautode turul esikohal, kuna selle müük kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 23%. Renault värskendas oma väikeautot 2020. aasta keskel, tuues kasutusele hübriidvariandi, et laiendada selle köitvust ja suurendada selle keskkonnasõbralikkust.

Renault Clio. FOTO: DENIS BALIBOUSE

3. Fiat 500 18 342, +161%

Väike ja stiilne Fiat 500 mitte ainult ei hoia oma positsiooni 10 enim müüdud auto nimekirjas, vaid tõuseb kolmandale kohale, mis tuleneb peamiselt nõudlusest uue elektrilise variandi 500e järele. Selle elektriauto sõiduulatus 320 kilomeetrit, mis ületab mitmete sarnaste konkurentide sõiduulatuse. Säilitades 500 atraktiivse retro välimuse, paistab elektriline sõiduk ka 14 aastat hiljem kasu saavat Fiati nutikast otsusest taaselustada 2007. aastal oma "rahvaauto".

Fiat 500 elektriauto. FOTO: PRESIDENTIAL PALACE

4. Volkswagen T-Roc 18 160, +85%

Volkswagenile iseloomulik ergonoomika ja praktilisuse segu, mis on pakitud kompaktsesse linnamaasturisse, on Euroopas alati edukas olnud. T-Roci nõudlus kasvas 85% ja 18 160 müüdud sõidukiga oli see ka Euroopas enim müüdud linnamaastur.

Volkswagen T-Roc FOTO: Volkswagen

5. Toyota Yaris 17 373, +112%

Mai oli Toyota Yarise jaoks hea kuu. Kokku osteti 17 373 autot, mis on 112% rohkem kui eelmisel aastal. Järgmisel kuul on oodata taas tugevat tulemust, mis on tingitud nõudlusest uue ja atraktiivse neljanda põlvkonna mudeli järele. Ka 2021. aasta Euroopa auto tiitli hiljutine võitmine on sellele abiks.

Toyota Yaris. FOTO: Toyota

6. Peugeot 2008 16 349, +94%

Peugeot 2008 on jätkanud tugevat esinemist, uute registreerimiste arv on võrreldes 2020. aasta maiga kasvanud 94% võrra. See mudel on juba pikka aega esikümnes, mis on igas mõttes muljetavaldav, kuid eriti tähelepanuväärne on see Covid-19 tõttu laialt levinud turuprobleemide ja madala tarbijanõudluse taustal.

Peugeot 2008. FOTO: DIEGO AZUBEL

7. Peugeot 208 15 891, +45%

208 liitub taas esikümnega, kuna selle auto registreerimised on võrreldes aastataguse ajaga kasvanud 45%. Prantsuse firma väike luukpära on radikaalselt uue disainiga ning elektri-, diisel- ja bensiinimootoriga, mis aitas kahtlemata kaasa selle tõusule tagasi esikümnesse.

Peugeot 208. FOTO: Fabrice Coffrini

8. Opel Corsa 15 715, +68%

Radikaalselt uuendatud ja teravama disainiga uus Corsa pälvis 2019. aasta lõpus rohkelt kiidusõnu. Nagu iga eelkäijate puhul, on Opel lootnud jätkuvalt tugevale müügile ning pärast paari rasket kuud on kliendid hakanud jälle edasimüüjate juurde liikuma.

Opel Corsa-e. FOTO: Revierfoto

9. Dacia Sandero 15 040, +41%

Taskukohane Sandero on Eesti üks odavamaid autosid, kuid nüüd on see uue stiilse välimusega. Sandero jagab sama põhiplatvormi Renault Clioga ja selle taskukohasus on kahtlemata mänginud suurt rolli selle paigutamisel esikümnesse.

Dacia Sandero. FOTO: Dacia

10. Škoda Octavia 14 767, +73%

Škoda enimmüüdud auto on taas esikümnesse tõusnud, meelitades oma mitmekülgsuse ja praktilisusega. Neljanda põlvkonna mudelit on 2021. aasta mais müüdud 14 767 ühikut, mis on muljetavaldav 73%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama ajaga.