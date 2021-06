Alates 1998. aastast kasutatud turvaauguga mobiilitelefoniandmete krüpteerimisalgoritm on avastatud ka mitmetest tänapäevastest telefonidest. FOTO: PIERRE ANDRIEU

Mobiiltelefoniandmete krüpteerimiseks kasutatud 1990. aastatest pärit algoritmi on pealtkuulamise võimaldamiseks tahtlikult nõrgendatud, väidab krüptoanalüütikute meeskond. On võimalik, et viga võib lubada juurdepääsu nii mõnelegi täna kasutusel olevale telefonile.