VIDEO ⟩ Lendav auto tegi esimese eduka linnadevahelise testlennu

Sõiduki looja Stefan Kleini sõnul on AirCariga võimalik lennata umbes tuhat kilomeetrit ja see tõuseb õhus 2500 meetri kõrgusele. AirCari mahub kaks inimest ja see lendab 170 kilomeetrit tunnis.

Ettevõtte Klein Vision kohaselt on AirCari arendatud kaks aastat ja sellesse on investeeritud alla kahe miljoni euro. Ettevõtte nõustaja ja investor Anton Rajac ütles, et kui Klein Visionil õnnestub saada kasvõi väike osa lennundussektorist, siis tähendaks see juba suurt edu.