FOTO ⟩ Hubble'i teleskoop pildistas kahe galaktika kokkupõrget

Teadlased loodavad, et Hubble'i järglaseks saav James Webbi kosmoseteleskoop suudab IC 1623 veel põhjalikumalt uurida.

Hubble'i enda seis pole aga praegu kiita, kuna kosmoseteleskoop lõpetas 13. juunil rikke tõttu töö ning pole seni uuesti elule ärganud. Oma 31. aastat orbiidil veetev kosmoseteleskoop ja suurem osa tema instrumentidest on küll heas korras, kuid peaarvuti rikke tõttu pole ükski neist juba kaks nädalat töötanud.

Viga on kriitiline, kuna peaarvuti ülesandeks on kogu Hubble’i teadusinstrumentide pargi haldamine. Teisisõnu, ilma arvutita ei ole võimalik teleskoopi enam kasutada. Hetkel paistab, et vea juur paikneb aparaadi mälumoodulis, kuna arvuti pole suutnud mälust infot lugeda ega seda sinna salvestada.