GALERII ⟩ Uus Volvo kontseptsioonauto annab eelvaate tulevasest lipulaevast

«Concept Recharge» nime kandev sõiduk on elegantse väliskujundusega ja lihtsa sisemusega, meenutades uuemaid Tesla sõidukeid, kuid ühe ekraani asemel on sellel kaks ekraani, vahendab CNBC.

Sõiduki väliskujul on Volvole iseloomulike esitulede ja logo uuendatud versioon, suured L-kujulised tagatuled ja klaasist katus. Samuti on sõidukil keskelt avanevad enesetapu-uksed, mis on kontseptsioonisõidukite puhul populaarne disain, kuid mis ergonoomika ja ohutusega seotud probleemide tõttu jõuavad harva tootmismudelitesse.