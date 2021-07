Testist, mille eesmärk oli välja selgitada, kui intelligentne tehisintellekt tegelikult on, selgub, et sellel on väga keeruline aru saada, kuidas erinevad objektid omavahel suhtlevad, kui nad veerevad, põrkuvad ja kukuvad. Tehisintellekt põrus neis katsetes täielikult.