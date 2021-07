Plokiahela tehnoloogia on populaarseks muutunud ka kunsti müümise tugivahendina. NFT (non-fungible tokens e. mittevahetatavad märgised) toimivad samal põhimõttel mis krüptovaluutadki, nagu näiteks bitcoin. Kuid kaks NFTde arendajat hoiatavad praeguse digikunstibuumi järel, et tehnoloogia kahjustab keskkonda ning lähenemist on vaja muuta.