Suur leke paljastas kõik Samsungi tooted, mis varsti müüki jõuavad

Uute telefonide seas on väidetavalt volditav Galaxy Z Fold 3, mille värvivalikus saavad olema valge, must ja roheline.

Klapiga nutitelefon Z Flip 3 värvivalikus on lilla, must, kuldne ja roheline.

Samuti plaanib Samsung Blassi sõnul esitleda Galaxy S21 FE-d, mis on aasta alguses välja tulnud lipulaeva veidi taskukohasem versioon. S21 FE kohta levisid aga hiljuti veel kuulujutud, et Samsung ei plaani seda müügile tuua. Juunis teatas ettevõte, et tootmise peatamise osas pole otsust tehtud.