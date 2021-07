ARVUSTUS ⟩ Huawei Watch 3 Pro: teoorias just nagu suurepärane nutikell, praktikas mitte nii väga

Watch 3 Pro on kena välimusega, kuid ilmselt nii mõnegi jaoks harjumatult, võib-olla isegi ebamugavalt suur. Titaanist korpusega kell kaalub 63 grammi ja selle mõõtmed on 48 mm x 49,6 mm x 14 mm. Ekraan on 1,43 tolli.