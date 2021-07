FOTOD ⟩ Jälle tööd alustanud Hubble'i teleskoop pildistas ebatavalisi galaktikaid

NASA jagas eile fotot galaktikapaarist ARP-MADORE2115-273, mis on omavahel läbipõimunud. See asub Maast 297 miljoni valgusaasta kaugusel.

Teine galaktika, mida Hubble pildistas, on ARP-MADORE0002-503 ja see asub 490 miljoni valgusaasta kaugusel. Tegemist on suure spiraalgalaktikaga ja selle harud ulatuvad 163 000 valgusaasta kaugusele. Kui tavaliselt on taolistel galaktikatel paaris arv harusid, siis sellel on kolm.