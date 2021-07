Twitter blokeeris ajutiselt USA kongressi liikme konto vandenõuteooriate levitamise eest

Greene on varasemalt aktiivselt kritiseerinud nii koroonavaktsiine kui maskikandmise kohustust. Möödunud kuul vabandas ta, et võrdles maskikandmise kohustust sellega, kuidas juute koheldi Natsi-Saksamaal.

Esmaspäeval postitatud säutsudes väitis Greene, et vaktsiine pole vaja ja koroonaviirus ei kujuta väga suurt ohtu alla 65-aastastele inimestele. Mõlemad postitused on endiselt avalikud, aga Twitter on märkinud need eksitavateks.