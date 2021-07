Elon Musk: kaht kolmandikku valust oma elus olen kogenud Tesla tegevjuhina töötades

Musk rääkis, et alates Tesla asutamisest 2003. aastal on ta kogu oma «elu energia» pannud sellesse ettevõttesse, vahendab Business Insider.

Selle aja jooksul on Teslal olnud aga mitmeid takistusi, nagu näiteks pandeemia ajal tekkinud probleemid tarneahelatega ja iseenesest põlema süttinud Tesla Model S Plaid mudelid.

«See on keeruline olukord,» sõnas Musk ja möönis, et Tesla on teinud vigu. «Me Teslas üritame ikka olla head inimesed.»