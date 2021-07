FOTO ⟩ NASA marsikopter tegi seni kõrgeima lennu

Ingenuity läbis 95 meetrit 165 sekundiga. Kokku on marsikopter punasel planeedil lennanud üle 1,6 kilomeetri, kirjutab Independent.

Lennu käigus uuris Ingenuity ka lähedal asuvat mäeahelikku, kuhu USA kosmoseagentuur plaanib saata marsikulguri Perseverance. «Me pildistame mäeahelikku, kuna see huvitab Perseverance'i teadlasi ja nad kaaluvad selle külastamist tulevikus,» seisis NASA teates.

Ingenuity loodi algselt nelja lennukatsetuse jaoks Marsil, kuid kopter on ootusi ületanud. Nüüd toetab Ingenuity marsikulgurit ja otsib piirkondi, mida Perseverance võiks uurima minna.

1,8 kilogrammi kaaluva kopteri tarkvara on kaks korda uuendatud ja see on parandanud nii lendamist kui õhus piltide tegemist.