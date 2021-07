1944 lõpetas ta elektrialal cum laude Tallinna Polütehnilise Instituudi ja sealt edasi läks Moskvasse aspirantuuri – tööstuse ja elektriala tippteadmine oli lihtsalt sel ajal seal. Tänaseks on professor Risthein olnud seotud Tallinna Tehnikaülikooliga ühtekokku 154 semestrit. Ta on sadade teadustööde ja arvukate õppematerjalide autor. Terminoloogia ja selle täpsus, mis puudutab elektriala, on siiani tema kirg. Ta on seisukohal, et vahel tasub meil terminoloogilise täpsuse huvides pöörduda hoopis prantsuse keele poole.