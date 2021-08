Kolm komisjoni korraldavad tuumaenergia asjus energiagladiaatorite võitluse

3. augustil toimub Riigikogus kultuuri, keskkonna- ja majanduskomisjoni avalik ühisistung, kus arutatakse Erakonna Eestimaa Rohelised rahavaalgatuse veebi pandud tuumajaamavastast pöördumist, mis on kogunud üle 1300 toetushääle ning samas on kutsutud ka tuumajaama poolehoidjad, kelle petitsioonile on alla kirjutanud veidi üle 1000 inimese.

Komisjonid on lubanud ühist istungit veebs üle kanda ja veebiülekannet saab vaadata siit.

Postimees teeb sellest otseblogi.



Eestisse on võimalik tuumajaama rajamisega alustada, kui sellekohane riiklik otsus on tehtud.

Kui näiteks Soomes eeldab tuumajaama rajamine ulatuslikku arutelu ühiskonnas ja sealse parlamendi otsust, siis Eestis võib see toimuda üsna lihtsal moel: vaja on asjakohast riiklikku paneeringut ja võimalik, et vaid valituse asjakohast otsust.

Täna on Eestis esialgu üks ettevõte, Fermi energia, milline on teada andnud oma soovist tuumajaama rajamisega algust teha. Ettevõte on algust teinud ulatusliku suhtekorralduse- ja propagandakavaga, et luua tuumaenergeetika suhtes soodsad hoiakud ühiskonda. Tuumajaama vastase petitsiooni algatanud rohelised kritiseerivadki seda plaani.



Tänaseni pole teada, millist tehnoloogiat kavatsetakse kasutada. Fermi Energia alustas oma suhtekorralduskavaga mõne aasta eest ja teatas, et kavas on rajada uue ehk neljanda põlvkonna jaam. Täna on kaasanud Fermi Energia nii rahalisi vahendeid kui laiendanud aktsionäride ringi. Inimestele saadetavates propagandamaterjalides kõneleb ettevõte III+ põlvkonna moodulreaktorist.