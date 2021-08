FOTOD ⟩ NASA marsikulgur avastas punaselt planeedilt omapärase kivimoodustise

USA kosmoseagentuuri planeediteadlane Abigail Fraeman ütles, et tegemist on huvitava kivi ja veidra vaatepildiga. «Mind hämmastab see tekstuur, mida näeme ja eriti selle domineerivad sentimeetrisuurused muhud ning kühmud,» kirjeldas ta NASA avaldatud teates.

Kivimoodustis on umbes 16 sentimeetri suurune. Teadlane Michelle Minitti märkis, et kivimoodustis koosneb ilmselt ainetest, mida erosioon ei mõjuta. Gale'i kraater on tolmune ja tuuline paik ning kivisel maastikul on selle mõjusid näha.