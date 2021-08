Uus raamat väidab: Elon Musk vallandas vihahoos töötajaid, kes temaga ei nõustunud

Teisipäeval ilmunud raamat «Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century» kirjeldab, kuidas Musk mitmel korral lasi töötajaid lahti, sest oli vihane, vahendab Business Insider.

Musk olevat raamatu kohaselt loonud Teslas ja SpaceXis hirmuõhkkonna. Näiteks 2006. aastal vallandas ta Tesla turundusjuhi Jessica Switzeri ja lõpetas koostöö suhtekorraldusfirmaga, kuna talle ei meeldinud, et Switzer tahtis Tesla Roadsteri turundusele raha kulutada. Musk arvas, et tema nimest piisab, et autole tähelepanu tõmmata.

Hiljem olevat ettevõtja ähvardanud lõpetada koostöö ka uue suhtekorraldusfirmaga, kuna New York Timesis ilmunud artikkel Teslast ei maininud Muski. «NY Timesi artikkel oli solvav ja piinlik,» kirjutas Musk firmale saadetud emailis. «Kui midagi sellist veel juhtub, siis lõppeb teie koostöö Teslaga kohe taolise artikli ilmumisel.»

Muski viha tõttu lahkusid Teslast mitmed juhid. Nendest üks oli Model S-i arendamist juhtinud Peter Rawlinson, kes oli Muskiga mitmel korral tülli läinud. Musk tahtis hiljem, et lahkunud juhi asetäitja Nick Sampson tooks Rawlinsoni Teslasse tagasi. See aga ei õnnestunud ja Musk lasi Sampsoni lahti.

Raamatus toodi välja, et kui keegi Muskiga nõus ei olnud, siis sai see töötaja sule sappa. Näiteks vallandati tarnete eest vastutanud Kate Pearson, kes ütles Muskile, et Tesla ei suuda ühes kvartalis tarnida 100 000 sõidukit.