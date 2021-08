Facebook blokeeris teadlased, kes uurisid valeinfo levikut sotsiaalvõrgustikus

Teadlased on osa projektist, mis uurib poliitiliste reklaamide päritolu ja levikut Facebookis. Nende eesmärk on paljastada, kes maksavad poliitreklaamide eest ja kuidas neid suunatakse kasutajatele, kirjutab The Verge.

New Yorgi ülikooli teadlane Laura Edelson oli üks nendest, kelle isiklik Facebooki konto blokeeriti. «Facebook vaigistab meid, kuna meie töö juhib tähelepanu platvormi probleemidele,» rääkis Edelson. «Kõige hullem selle juures on, et Facebook kasutab ettekäändena kasutajate privaatsust, aga see on meie töös alati esimesel kohal. See juhtum näitab, et Facebookil ei tohiks olla õigus keelata kes neid uurib.»