Facebook muutis jälle privaatsussätete asukohta

Nüüd on otsustanud Facebook aga jagada kõik privaatsussätted kuue kategooria vahel ära. See tähendab, et edaspidi peab sätete muutmiseks käima kõik kategooriad eraldi läbi.

Miks otsustas Facebook sellise muudatuse teha? Ettevõtte selgitus on järgmine: «Me vähendasime kategooriate arvu ja andsime nendele uued nimed, et need sobituksid paremini inimeste vaimse mudeliga.» Mis asi on «vaimne mudel» (ingl k – mental model), Facebook ei selgitanud.