Digitõendit ja HOIA rakendust privaatsuspoliitika tõttu siduda siiski ei saa

«Eestis on seda võimalust kaalutud ning ka sellega kaasnevaid võimalusi ja riske analüüsitud,» kinnitas TEHIKu kommunikatsioonijuht Karilin Engelbrecht. Mõned riigid on tema sõnul selle lahenduse juba ka kasutusele võtnud – näiteks Iirimaa ja Saksamaa, kes said selleks vastava Google ja Apple eriloa.

Samas nendib Engelbrecht, et nimetatud riigid peavad oma pakutud lahendused 2022. aastaks siiski ümber tegema, sest need ei ühti digihiidude range privaatsuspoliitikaga. Samas suur osa HOIA-taolistest mobiilirakendustest just sellele privaatsuspoliitikale tugineb.