Eestis on e-teenused arenenud nii kaugele, et ilma arvutite ja internetita ükski ettevõte hakkama ei saa

Infotehnoloogia kasutamist vähemalt 10 töötajaga ettevõtetes on statistikaametis uuritud alates 2003. aastast. Internetti kasutas selleks hetkeks juba enamik ehk 90% ettevõtetest. Internetita said aga peamiselt veel hakkama väiksemad ettevõtted, kus töötajaid oli 10–19. Nende hulgas ei kasutanud internetti 15% ettevõtetest.

Veebileht oli 2003. aastal olemas pooltel vähemalt 10 töötajaga ettevõtetest. Tänaseks on see aga olemas kaheksal ettevõttel kümnest ja 250 ning rohkema töötajaga ettevõtetest on veebileht olemas pea kõigil.

Praegusel hetkel kasutavad internetti ka peaaegu kõik väikesed ettevõtted. Vaid vähesed saavad ilma hakkama, näiteks need, kes lasevad internetti vajavad toimingud ära teha mõnel teenusepakkujal.

Enim on levinud juhtmeta ja kiire internet

Väga palju on aastate jooksul muutunud just internetiühenduse liigid. Paljud ei mäletagi enam, et interneti algusaastatel oli ühenduse ajal telefoniliin hõivatud ehk korraga ei saanud sama telefoniliini kaudu helistada ja internetti kasutada. Sellele lisandus telefoniliini kaudu sisse helistamisega internetiühendus ISDN, millega samal ajal sai ka telefoniga helistada. Edasi lisandusid valikusse DSL tehnoloogiaga ja kaabeltelevisiooni ning teiste kaablil põhinevate tehnoloogiate kaudu toimivad internetiühendused, mis ei olnud enam telefoniliinidega ühendatud.

Mobiilitehnoloogia kaudu toimivad lahendused olid esialgu vähelevinud ja neid kasutati täiendavalt teistele internetiühendustele. Mobiilse internetiühenduse tehnoloogiate täiustudes hakkasid aga mitmed ettevõtted kasutama ka ainult seda võimalust, eriti hõreda asustusega piirkondades.

FOTO: Statistikaamet

Internetiühenduse kiirused on aja jooksul märgatavalt arenenud. Allalaadimiskiiruste kohta hakati ettevõtetelt andmeid küsima alates 2011. aastast. Kõige väiksemate kiiruste vahemikku (alla 2 Mbit/s) vähemalt 10 töötajaga ettevõtetes pärast 2011 aastat enam ei kasutatud. Alates aastast 2020 võeti kasutusele juba uued internetikiiruste vahemikud. Kõige enam kasutatakse viimaste andmete põhjal interneti püsiühendust allalaadimiskiirusega 30m–<100 Mbit/s.

FOTO: Statistikaamet