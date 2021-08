Meil on vaja, et leiaks aset uus sanitaarrevolutsioon

Koolid on viiruse leviku kontrollimisel eriti nõrk lüli – need on paksult täis vaktsineerimata lapsi, kellele on füüsilise distantsi hoidmine väljakutse. Kuid ­ventilatsioonimantrat tuleks korrata tegelikult ­kõigis kohtades, kuhu koondub ­korraga palju inimesi: kontorites, ­pubides, restoranides, ülikoolides, jõusaalides, tervishoiuasutustes, meelelahutuskohtades, avalikes tualettides, pühakodades ja ühissõidukites.