Inimajus võib tiksuda omapärane kvantarvuti

Rakkudelgi on oma toes - siseskelett. See on muudustunud erinevatest valkudel põhinevatest struktuuridest. Siin kujutis on roheliselt kujutatud raku mikrotuubulid. Ka närvirakkudes on need olemas. Sellise mirkotuubuli läbimõõt on vaid 7 nanomeetrit. 1990 aastate algusest pärineb hüpotees, et närvirakkude mikrotuubuleis esineda võivad kvantosakesed võivad mängida olulist rolli teadvuse olemuses. Pildil fibroblasti (kollageeni sünteesiva raku) siseskeleti kujutis. Punasega on kujutatud ühe teise rakutoese - aktiini - ja rohelisega mikrotuubulit moodstavad valgud. FOTO: James J. Faust And David G. Capco/Nih