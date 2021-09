Piima nimel sõtta – kas ikka tasub?

​Täna on Pandya loonud toidurevolutsiooni eesliinil tegutseva ettevõtte Perfect Day. See toodab ja müüb lehmavabalt toodetud piima. Lehmade asemel on bioreaktoris kasvavad geneetiliselt muundatud mikroorganismid, mis toodavadki piimavalke. Need mitte ei meenuta piima, vaid ongi sama mis piim. Perfect Day pole veel hea määrdejuustu retsepti läbi hammustanud, kuid see, mis neil õnnestub vaieldamatult, on jäätis. Täna on see teadaolevalt ainus bioreaktoris piimavalke valmistav ettevõte, kel oma toodegi müügis. Kindlasti ei jää see viimaseks.