Reedel esitletakse Tartus Baltikumi esimest päikeseautot

Auto ehitati küll esialgu kavatsusega osaleda Austraalia päikeseautode maailmameistrivõistlusel Bridgestone World Solar Challenge , kuid see toimus pandeemia tõttu vaid virtuaalses vormis. Bridgestone'i võistlusel osalemise plaan tähendas aga ühtlasi, et auto ehitamisel tuli järgida mitmekümne lehekülje pikkust reeglistikku, mis tegi ettevõtmisest tõelise tehnilise väljakutse.

Solaride on haridusprogramm, mis panustab nii inseneeriavaldkonna kui ka rohetehnoloogia populariseerimisse ning arengusse. Kõiki tudengeid juhendavad oma ala spetsalistid, sealhulgas Tõnu Samuel, Alvo Aabloo, Kristjan Maruste ja Priit Salumaa, ning väljakutsel põhinev õpe pakub tudengitele ainulaadset praktikakogemust, mis annab neile suure eelise karjääriredelil tõusmiseks. Solaride'i peasponsor on Eesti riik koostöös Tehnopoliga. Suursponsorid on ka Magnetic MRO, AuveTech, Tartu linn, ELMO Rent ja City Motors.