Haardekimbud on astunud ulmelugudest meie keskele – kummaliselt kootud helidena

Siiski on ühel osal sest ulmeloost teadusega rohkem pistmist, kui esialgu tarvata võiks. Need on ulmelistena näivad haardekimbud. Vaadates praegusi arenguid teaduse ja tehnika vallas, on need tegelikkuseks saanud. Iseenesest pole maa kohal hõljumise soovi korral vaja muud, kui suurt ja piisavalt võimsa propelleriga ventilaatorit. Siiski on tänaseks loodud ka muid tehnilisi lahendusi, milleks on seadmed, mis võimaldavad objektide täpset õhus hõljutamist ja nende liigutamist muutuva kiirusega ning ka nende paigutamist vägagi täpselt etteantud kohtadesse.