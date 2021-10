Ääretult populaarne tehisintellekti vorm on närvivõrgud, kus kasutatakse matemaatiliselt ühendatud sõlmede kobaraid – see jäljendab neuronite ja sünapside toimimist ajus. Sõlmedevaheliste ühenduste tugevust kohendatakse lugematute treeningkäikude jooksul, et õpetada võrku teatud ülesandeid täitma – just nagu aju sünapsid tugevdavad teatud mustreid, kui õpime mõnd uut oskust või jätame meelde varem teadmata infot.