1,25 miljonit nutiseadet aastas – Foxway Recommerce kahekordistab oma laopinda Tartus

Foxway Recommerce tegeleb nutitelefonide, tahvelarvutite ja sülearvutite taaskasutusega. Ettevõte ostab koostöös mobiilioperaatoritega kasutajatelt ja ettevõtetelt kokku kasutatud seadmed, mis pärast puhastust, remonti ja põhjalikku testimist saadetakse järelturule. Tegu on keskkonnasõbraliku ärimudeliga, sest nõnda elektroonika kasutusiga pikendades on võimalik märkimisväärselt vähendada selle ökoloogilist jalajälge.

«Kui näiteks osta uus sülearvuti, siis on seadme CO2 ekvivalent-jalajälg umbes 312kg, kuid kasutatud seadme puhul vaid 6,65 kg. Korralikult remonditud, hooldatud ja testitud seade ei pruugi uuega võrreldes võimekuselt kuidagi alla jääda, mistõttu üha rohkem ettevõtteid ja eraisikuid otsustavad nii hinna kui ka ökoloogilise mõtteviisi tõttu kasutatud seadmete kasuks,» selgitas Foxway Recommerce juhatuse esimees Agnes Makk pressiteate vahendusel. Turu nõudlust teenuse järele kinnitab ettevõtte kiire käibekasv. Kui 2018. aastal oli ettevõtte käive 50 miljonit eurot, 2019. aastal 95 miljonit eurot, siis tänane kasvutempo on 30-40%.

Agnes Makk FOTO: Foxway Commerce

Tartu juurtega ettevõte on kasvanud Põhjamaade suurimaks ringmajandusettevõtteks, mis laieneb jõuliselt Lääne-Euroopas. Möödunud aastal omandati Hispaanias ja Saksamaal ka kaks konkurenti. «Turu kasvu määrab suuresti tarbijateadlikkus – tänased suurimad turud on Prantsusmaa ja Saksamaa, kuid kasv on kiirenemas ka Kesk- ja Ida-Euroopas ning Aafrika ja Aasia riikides,» ütles Agnes Makk lisades, et tänaseks on Foxway Recommerce’l aktiivne äritegevus enam kui 50 riigis.

Kiire kasvu tingimustes on ettevõte olnud sunnitud kiiresti laienema üha uutele pindadele, mistõttu hetkel on seadmete ladustamine üle Tartu laiali. «Olukord on ebaotstarbekas, mistõttu rajamegi suurema pinna, kuhu saame koondada kõik praegused kolm ladu, logistika ning lisaks veel mõned tegevused,» ütles Agnes Makk. Rajatav 6500 ruutmeetrine ladu võimaldab vajaliku ruumi olukorras, kus kõik prognoosid ennustavad tegevusmahtude kiire kasvu jätkumist. «Kui mullu töötlesime aastas umbes miljon seadet, tänavu küündib see number 1,25 miljoni seadmeni,» ennustab Agnes Makk.