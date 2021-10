Pandeemiast ja piirangutest saab praegu vabaks vaid vaktsineerides

Viimaste kuudega on end vaktsineerida soovivate inimeste arv kahanenud, koroonaviiruse leviku risk aga aina kasvanud. Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts soovitab tungivalt, et kõik veel vaktsineerimata inimesed läheksid kaitsesüsti tegema. See on tõepoolest ainus viis, et Eesti haiglad saaksid abistada nii Covid-19sse haigestunuid kui ka neid, kes ootavad oma korralist ravi. Vaktsineerimine on kõige turvalisem viis pandeemiast pääsemiseks. Koos koroonaviiruse levikuga levib üha enam ka mitmesuguseid müüte SARS-CoV-2-vastaste vaktsiinide kohta. Meedias kõlab väited vaktsiinide ohtlikkusest. Teaduslik arutelu vaktsiinide ja vaktsineerimise olemuse üle on vaieldamatult vajalik. Meelevaldsed arutelud ja faktide pinnapealne seostamine on aga viinud väideteni, et vaktsineerimine on ohtlikum kui läbipõdemine ja parema kaitse saavutamiseks tuleks eelistada läbipõdemist. See seisukoht vajab kindlasti kiiret korrigeerimist: vaktsineerimine säästab elusid ja tervist. Vastutustundetu on ka alternatiivsete preparaatide propageerimine – enamiku toime on tõestamata või puudub sootuks. Praegu on Eesti haiglates Covid-19 tõttu üle 300 inimese, haigust väga raskelt põdevate inimeste arv on tõusuteel. Eesti haiglatel ja tervishoiukorraldajatel seisab ees ülikeeruline sügistalvine periood. Sel ajal on nimelt liikvel ka muid ohtlikke viirushaigusi.​