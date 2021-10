Baltikumi esimene päikeseauto pannakse Marokos proovile

Solaride hakkab testima Baltikumi esimest päikeseautot 25.–29. oktoobrini kestval päikeseautode mõõduvõtul – Solar Challenge Morocco 2021 (SCM). SCM võistluse raames plaanitakse koguda väärtuslikku infot auto kohta, et seejärel jätkata Eestis arendustöödega. Võistluse distants on ligikaudu 2500 km, mille tingimused panevad proovile tudengite vaimse ja füüsilise poole ning näitavad, kuidas auto reageerib.

Solaride'i tegevjuhi Kristel Leifi sõnul on Marokost saadavad kogemused hindamatud kogu tiimi jaoks. «Maroko ekstreemsed tingimused annavad esmase sissevaate, mis meid 2023. aastal Austraalias ülemaailmsel päikeseautode võistlusel Bridgestone World Solar Challenge võivad ees oodata. Need on kogemused, mida raamatust ei leia, vaid tuleb ise omandada ja läbi teha. Austraalia võistlusel ei ole ruumi eksimusteks ning sinna minnakse jahtima poodiumikohta,» selgitas Leif.