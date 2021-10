Eesti inseneri tehnoloogia aitab eraldada vanadest arvutiosadest väärtuslikud metallid

Tipptasemel innovatsioonivõrgustik aitab ideid ellu viia

«EIT Raw Materials on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) innovatsioonivõrgustik, mis tegeleb toormaterjalide valdkonnaga, siit ka nimi EIT Raw Materials,» selgitab Tallinna Tehnikaülikooli mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna juhataja Veiko Karu.

2008. aastal asutatud Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi peaeesmärk on leida lahendusi põletavatele globaalsetele probleemidele. Toormaterjalide puudus on üks selliseid probleeme, millega Euroopa Liit silmitsi seisab. EIT Raw Materialsi võrgustikku on koondunud Euroopa teaduse ja majanduse tipud. «Tallinna Tehnikaülikool liitus sellega alates 2015. aastast ning meil on privileeg kuuluda EIT Raw Materialsi põhipartnerite hulka, koos teiste meie piirkonna ülikoolidega nagu näiteks Aalto Ülikool Soomes ning Kuninglik Tehnikainstituut Rootsis.»

Selle tähtsust ei maksa alahinnata. Veiko Karu kinnitusel on EIT Raw Materials aja jooksul tõusnud Euroopa Liidus väga suure mõjuga organisatsiooniks, mille liikmed on erinevate projektidega kogu maailmale näidanud, mis suunas toormaterjalide sektori innovatsioon liigub. Lisaks on EIT Raw Materials juhtkond läbi vahekontorite tugevas kontaktis nii Euroopa Komisjoni kui ka EL parlamendi esindajatega ning saab seeläbi kaasa rääkida majanduses, seadusandluses jt teemadel. Sellest, millised arengud praegu Euroopa ringmajanduses käimas on, saab ülevaate 27.-28 oktoobril Tallinna Kultuurikatlas toimuval rohetehnoloogia konverentsil GreenEST Summit.

Vähetähtis pole olnud EIT Raw Materialsi panus ülikoolidele ja tudengitele. «Oleme korraldanud nii suve- kui ka talvekoole doktorantidele ja magistrantidele, koostanud ringmajanduse õppematerjale, aidanud kaasa start-up'ide algusele ja scale-up'ide laienemisele ning muidugi innovaatiliste toodete ja teenuste arengule,» loetleb Veiko Karu.